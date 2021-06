Atp Eastbourne 2021, Sonego: “Un buon torneo in preparazione a Wimbledon” (Di sabato 26 giugno 2021) “È stato un buon torneo per me, perché amo giocare sull’erba. Un bel tennis per il futuro e per preparare Wimbledon, vedremo se là riuscirò a migliorarmi ancora“. Parole cariche di speranza quelle di Lorenzo Sonego, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alex De Minaur nella finale del torneo Atp di Eastbourne 2021. Proprio l’australiano ha elogiato il gioco dell’azzurro, sottolineando che a Wimbledon gli avversari dovranno stare attenti nell’affrontarlo. D’altra parte, anche Sonego ha speso belle parole per De Minaur: ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “È stato unper me, perché amo giocare sull’erba. Un bel tennis per il futuro e per preparare, vedremo se là riuscirò a migliorarmi ancora“. Parole cariche di speranza quelle di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alex De Minaur nella finale delAtp di. Proprio l’australiano ha elogiato il gioco dell’azzurro, sottolineando che agli avversari dovranno stare attenti nell’affrontarlo. D’altra parte, ancheha speso belle parole per De Minaur: ...

