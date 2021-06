USA | a maggio spese personali +0% redditi -2%

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Rimangono piatte ledelle famiglie americane a, nonostante il calo dei. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, le(PCE) sono rimaste invariate, rispetto al +0,4% stimato dagli analisti e dopo il +0,9% del mese precedente. Ihanno registrato un calo del 2%, rispetto al -13,1% precedente e al -2,5% del consensus. “La diminuzione del reddito personale ariflette principalmente una diminuzione dei social benefits del governo”, sottolinea il Bureau of Economic ...

Advertising

Ralfmacher : #usa #rapporto #spese e #redditi #personali #maggio 1,004$ da 0,984$ di #aprile - Ralfmacher : #usa V% #spese #personali #maggio Mensili: 0.0% m/m da +0.9% m/m di #aprile Annuali: +18.2% a/a da +28.2% a/a di… - moneypuntoit : ?? USA: spese e prezzi sotto le stime a maggio ?? - Ralfmacher : #usa V% #redditi #personali #maggio Mensili: -2.0% m/m da -13.1% m/m di #aprile Annuali: +1.6% a/a da -0.8% a/a d… - Keynesblog : RT @francelenzi: Peggio delle attese il dato sui consumi USA di maggio. Rimane piatto rispetto ad aprile (atteso in crescita a +0,4%). Fin… -

Ultime Notizie dalla rete : USA maggio

CC - www.ftaonline.com EconomiaEppure, come hanno dimostrato ad esempio i rapporti cordiali ma freddi fra il presidente degli, ... l'attenzione del mercato ai rischi geopolitici (aggiornato a2021) è scesa ai minimi da ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 giu - L'inflazione negli Stati Uniti e' aumentata in maggio, ma meno delle attese degli analisti. Il dato Pce (personal consumption expenditures price ind ...Negli Usa a maggio l'indice principale PCE (prezzi al consumo esclusi alimentari e bevande) e' cresciuto dello 0,5% su base mensile, dopo una variazione positiva dello 0,7% ad aprile.