Un esercito di interinali | immigrati e senza diritti | ecco gli sfruttati della green economy

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il Trentino è in cima alla classifica del riciclo. Ma chi lo rende possibile sono lavoratori sottopagati egaranzie. Un simbolo del lavoro in Italia. “Le mansioni sono retribuite diversamente in base la colorepelle”. (Foto di Alessandro Penso)

... in primis degli impiegati, ed ora in Sevel dove gliin scadenza non verranno ... Siamo di fronte alla realistica creazione di quello che Marx chiamava l'industriale di riserva fatto ...... in primis degli impiegati, ed ora in Sevel dove gliin scadenza non verranno ... Siamo di fronte alla realistica creazione di quello che Marx chiamava 'industriale di riserva' fatto ...Il Trentino è in cima alla classifica del riciclo. Ma chi lo rende possibile sono lavoratori sottopagati e senza garanzie. Un simbolo del lavoro in Italia.Atessa. "In Stellantis cominciano a vedersi gli effetti della grande operazione di fusione". Giuseppe Redondi, responsabile Lavoro del Partito Comunista d'Abruzzo, scrive una nota alla stampa e lanci ...