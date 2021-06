Suor Anna Monia va all’attacco di Fedez ma si dimentica qualcosa (Di venerdì 25 giugno 2021) Suor Anna Monia Alfieri, ospite praticamente fissa di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, ha scritto una lunga lettera a Fedez per rispondere al suo attacco al Vaticano dopo la nota che chiedeva la modifica del ddl Zan. Lei accusa il rapper di inesattezze. Ma la religiosa ripete una fake news. Intanto leggiamo il testo della lettera di Suor Anna Monia: Gentilissimo signor Federico Leonardo Lucia, mi rivolgo a lei chiamandola per nome: mi sembra, infatti, più dignitoso e rispettoso per la sua persona. Immagino, data la sua giovane età, che lei sia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021)Alfieri, ospite praticamente fissa di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, ha scritto una lunga lettera aper rispondere al suo attacco al Vaticano dopo la nota che chiedeva la modifica del ddl Zan. Lei accusa il rapper di inesattezze. Ma la religiosa ripete una fake news. Intanto leggiamo il testo della lettera di: Gentilissimo signor Federico Leonardo Lucia, mi rivolgo a lei chiamandola per nome: mi sembra, infatti, più dignitoso e rispettoso per la sua persona. Immagino, data la sua giovane età, che lei sia ...

