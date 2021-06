Sesto Fiorentino: questore sospende la licenza a un locale. Per serata danzante con alcolici a minori (Di venerdì 25 giugno 2021) Il provvedimento, notificato ieri all’esercizio dalla Polizia di Stato, è stato adottato a seguito di un episodio dello scorso 20 giugno, quando una pattuglia del Commissariato cittadino era intervenuta per la segnalazione di una serata danzante nell’area all’aperto del locale protratta oltre l’orario previsto dall’allora vigente normativa anti Covid. Bevande alcoliche a tre minori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 giugno 2021) Il provvedimento, notificato ieri all’esercizio dalla Polizia di Stato, è stato adottato a seguito di un episodio dello scorso 20 giugno, quando una pattuglia del Commissariato cittadino era intervenuta per la segnalazione di unanell’area all’aperto delprotratta oltre l’orario previsto dall’allora vigente normativa anti Covid. Bevande alcoliche a treL'articolo proviene da Firenze Post.

