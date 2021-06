“Scavate lì” Saman Abbas | svolta nelle indagini I cani hanno fiutato un punto preciso nel terreno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 giugno 2021) Potrebbe essere a unail caso di, la 18enne scomparsa da Novellara sembra uccisa dalla sua famiglia. Da stamani all’alba sono al lavoro imolecolari arrivati dalla Svizzera per aiutare a localizzare il corpo della ragazza. Così mento zio Danish è ricercato in mezza Europa insieme agli altri indagati: i genitori di, Shabbare Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan, e il cugino Nomanulhaq Nomanhulaq che pure si presume sia in Europa. L’altro cugino indagato, Ikram Ijaz, unico arrestato della vicenda, ha assistito all’audizione in videocollegamento dal carcere ...