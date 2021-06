Roma, il borsino della difesa: rinnovo per Mancini. Che succede con Smalling e Ibanez? (Di venerdì 25 giugno 2021) Le priorità sono un centrocampista e un portiere, in attacco tutto dipende da Dzeko (tornerà a giorni dalla Croazia), ma le manovre della Roma si concentrano anche sui difensori centrali. Sarà ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 giugno 2021) Le priorità sono un centrocampista e un portiere, in attacco tutto dipende da Dzeko (tornerà a giorni dalla Croazia), ma le manovresi concentrano anche sui difensori centrali. Sarà ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, il borsino della difesa: rinnovo per Mancini. Che succede con Smalling e Ibanez? #calciomercato - TuttoFanta : ? Una delle priorità in casa #Roma è quella del portiere. Per la prossima stagione i giallorossi starebbero sondand… -