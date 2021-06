Quando riaprono le discoteche in Italia? Sileri: “Non vedo ostacoli” (Di venerdì 25 giugno 2021) Riapre tutto, o quasi, ma le discoteche rimangono al palo. Ferme e chiuse. Forse torneranno a muoversi un po’, perché l’ultima idea era quella di riaprire i cancelli dei locali senza però autorizzare il ballo. Ora l’apertura sembra più elastica, forse si potrà tornare a fare qualche passo in pista, ma è ancora presto per dirlo. Intanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ha aperto alla possibilità di tornare in discoteca in estate: “Sono stato a una riunione informale con Costa e Locatelli, io premo molto sulla ricerca delle varianti e Costa ha fatto il punto sulle riaperture comprese quelle delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) Riapre tutto, o quasi, ma lerimangono al palo. Ferme e chiuse. Forse torneranno a muoversi un po’, perché l’ultima idea era quella di riaprire i cancelli dei locali senza però autorizzare il ballo. Ora l’apertura sembra più elastica, forse si potrà tornare a fare qualche passo in pista, ma è ancora presto per dirlo. Intanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ha aperto alla possibilità di tornare in discoteca in estate: “Sono stato a una riunione informale con Costa e Locatelli, io premo molto sulla ricerca delle varianti e Costa ha fatto il punto sulle riaperture comprese quelle delle ...

