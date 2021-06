Paola Severini Melograni: chi è, età, marito, figli (Di venerdì 25 giugno 2021) Paola Severini Melograni, saggista, giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva, conduce il programma O anche no, su su Rai 1. La poliedrica giornalista, spesso sensibile a temi sociali di una certa importanza ha dedicato gran parte della propria carriera alla comunicazione. Paola Severini Melograni è nata a Roma il 19 giugno 1956. A soli 18 anni, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, inizia a collaborare per diverse emittenti di informazioni prima di conseguire la laurea in sociologia con il massimo dei voti. Nel corso degli anni 80 realizza e conduce diversi programmi ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 25 giugno 2021), saggista, giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva, conduce il programma O anche no, su su Rai 1. La poliedrica giornalista, spesso sensibile a temi sociali di una certa importanza ha dedicato gran parte della propria carriera alla comunicazione.è nata a Roma il 19 giugno 1956. A soli 18 anni, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, inizia a collaborare per diverse emittenti di informazioni prima di conseguire la laurea in sociologia con il massimo dei voti. Nel corso degli anni 80 realizza e conduce diversi programmi ...

Advertising

ASmerilli : ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia… - zenitfrancais : RT @ASmerilli: ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia. Interes… - VaticanOutsider : RT @ASmerilli: ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia. Interes… - CasinaPioIV : RT @ASmerilli: ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia. Interes… - Vittori70151861 : RT @ASmerilli: ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia. Interes… -