Non è vero che chi si vaccina ha il doppio delle probabilità di morire per la Variante Delta rispetto a chi non lo fa (Di venerdì 25 giugno 2021) I dati scientifici bisogna saperli leggere. Questa è la ragione per cui il grafico che sta girando tanto in rete tra negazionisti e no vax vari – quello dell’Ispi che mostra l’elaborazione dei dati sui morti per la Variante Delta in Gran Bretagna tra vaccinati e non vaccinati – sembra affermare che si muore di più se ci si vaccina che se non ci si vaccina. Tutto è frutto del confronto dei due dati sulla letalità, quelli che abbiamo immediatamente a disposizione e che, in effetti, indicano che ci sono più morti tra le persone vaccinate che tra quelle non ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 giugno 2021) I dati scientifici bisogna saperli leggere. Questa è la ragione per cui il grafico che sta girando tanto in rete tra negazionisti e no vax vari – quello dell’Ispi che mostra l’elaborazione dei dati sui morti per lain Gran Bretagna trati e nonti – sembra affermare che si muore di più se ci siche se non ci si. Tutto è frutto del confronto dei due dati sulla letalità, quelli che abbiamo immediatamente a disposizione e che, in effetti, indicano che ci sono più morti tra le personete che tra quelle non ...

