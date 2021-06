Motonautica, al via oggi le gare offshore: ecco gli sfidanti (Di venerdì 25 giugno 2021) Questa mattina a Rodi Garganico con le prove in acqua si è dato ufficialmente il via all’evento più atteso della stagione agonistica della Motonautica offshore: CAMPIONATO DEL MONDO DI offshore – GRAND PRIX ITALY – TROFEO REGIONE PUGLIA – memorial Mario Paolo Masiero. Tre grandi appuntamenti motonautici che daranno il via alle gare nel pomeriggio: Campionato del Mondo di Endurance, Europeo 3D e Italiano dei ragazzi della “Junior Elite Cup”. Alle 16 30 si svolgerà la prima gara Classe 3D: i “catamarani volanti” motorizzati con due motori da 250 hp della cilindrata complessiva di 5000 cc. Motonautica ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 giugno 2021) Questa mattina a Rodi Garganico con le prove in acqua si è dato ufficialmente il via all’evento più atteso della stagione agonistica della: CAMPIONATO DEL MONDO DI– GRAND PRIX ITALY – TROFEO REGIONE PUGLIA – memorial Mario Paolo Masiero. Tre grandi appuntamenti motonautici che daranno il via allenel pomeriggio: Campionato del Mondo di Endurance, Europeo 3D e Italiano dei ragazzi della “Junior Elite Cup”. Alle 16 30 si svolgerà la prima gara Classe 3D: i “catamarani volanti” motorizzati con due motori da 250 hp della cilindrata complessiva di 5000 cc....

