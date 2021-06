Miami | palazzo crolla a Surfside | almeno 4 morti e 159 dispersi

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato nella notte a Surfside, vicino a Miami. Si temono… - Corriere : A Miami collassa palazzo di 12 piani con 100 appartamenti: si temono molte vittime - fattoquotidiano : Miami, una vittima e ancora 99 persone disperse dopo il crollo di un palazzo di 12 piani: dichiarato lo stato di em… - fedram67 : RT @guidoolimpio: Miami. Dispersi nel crollo saliti a 159 (provvisorio). Palazzo costruito su terreno troppo 'morbido' (prima ipotesi) - Fra__j : RT @BarbaraRaval: Nel palazzo crollato ieri a Miami c’era una abitazione/studio di #McAfee, l’imprenditore degli antivirus informatici che… -

E' di almeno 4 morti e 159 dispersi l'ultimo bilancio della tragedia di Surfside (a nord di) dove due notti fa è crollato unadi 12 piani. Il sindaco Daniella Levine Cava ha spiegato che 'le ricerche continuano senza sosta per cercare di individuare i dispersi'. Fra le macerie ...C' anche un ragazzino tra le oltre 30 persone estratte vive dalle macerie delcrollato a, in Florida , nella notte tra mercoled e giovedi. Nel video si vede il momento in cui il minore viene portato via in barella dai vigili del fuoco, al lavoro tra i resti dell'...Il bilancio, in seguito al crollo del palazzo di 11 piani, a Miami, aumenta: salgono almeno a 4 i morti e a 159 i dispersi. Sono oltre 100 le persone ritrovate. Continuano le ricerche anche durante la ...E' di almeno 4 morti e 159 dispersi l'ultimo bilancio della tragedia di Surfside (a nord di Miami) dove due notti fa è crollato una palazzo di 12 piani. Il sindaco Daniella Levine Cava ha spiegato che ...