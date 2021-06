LIVE IN Firenze, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sky TG24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Un augurio d'eccezione apre la nuova edizione di LIVE IN, l'evento di Sky TG24 che fa tappa a Firenze il 25 e 26 giugno. È quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio al direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e a tutti gli organizzatori, i relatori e i partecipanti di LIVE IN Firenze rivolgendo loro un "intenso augurio di buon lavoro"."Considero particolarmente significativo che il mondo del giornalismo e della televisione ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 giugno 2021) Un augurio d'eccezione apre la nuova edizione diIN, l'evento di Skyche fa tappa ail 25 e 26 giugno. È quello del, che ha inviato unal direttore di SkyGiuseppe De Bellis e a tutti gli organizzatori, i relatori e i partecipanti diINrivolgendo loro un "intenso augurio di buon lavoro"."Considero particolarmente significativo che il mondo del giornalismo etelevisione ...

Advertising

SkyTG24 : il Messaggio di Sergio Mattarella per #LiveInFirenze - MarinaRomeo2 : RT @SkyTG24: Al via #LiveInFirenze: con il direttore @giudebellis inauguriamo la due giorni di interviste e dibattiti - SkyTG24 : Al via #LiveInFirenze: con il direttore @giudebellis inauguriamo la due giorni di interviste e dibattiti… - SkyTG24 : È partito #LiveInFirenze, seguite l'evento sul nostro liveblog ?? - dambrosioandrea : RT @SkyTG24: Sky TG24 Live in Firenze, si inizia alle 13: ospiti, dibattiti e programma. DIRETTA -