L'importanza della moltitudine nell'Espressionismo di Loredana Giannotti (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel vivere contemporaneo l'individuo tende sempre più spesso a intraprendere percorsi solitari, distaccati da quell'idea di comunità che invece era appartenuta alle generazioni precedenti; gli artisti stessi tendono a sottolineare il disagio causato dall'innegabile senso di solitudine a cui la vita moderna sottopone tutti. L'isolamento generato dalle moderne tecnologie e da un eccessivo uso del computer contribuisce ad acuire l'illusione di sentirsi parte di un gruppo che in realtà è solo apparente, effimero, privo di contatto umano. L'artista protagonista oggi sembra invece esortare l'uomo moderno a riconsiderare L'importanza di essere parte di un insieme più grande, ...

