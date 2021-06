Le vignette di Amintore Fanfani dichiarate di interesse culturale

Advertising

AreaDem : RT @MiC_Italia: #MiC: avvio vincolo di tutela sul corpus di disegni e vignette di Amintore Fanfani, 46 opere datate 1947 - 1950 che formano… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: #MiC: avvio vincolo di tutela sul corpus di disegni e vignette di Amintore Fanfani, 46 opere datate 1947 - 1950 che formano… - MiC_Italia : #MiC: avvio vincolo di tutela sul corpus di disegni e vignette di Amintore Fanfani, 46 opere datate 1947 - 1950 che… -

Ultime Notizie dalla rete : vignette Amintore

Globalist.it

La Soprintendenza Speciale di Roma ha avviato ieri la procedura per la dichiarazione di interesse culturale di una serie di disegni diFanfani. Si tratta di un corpus di 46, caricature e disegni frutto della penna di uno dei politici simbolo della Democrazia Cristiana e del Secondo dopoguerra nonché storico dell'......la famosa vignetta in cui da una bottiglia di champagne saltava un tappo con la faccia di... Scherzava a sinistra e le suecominciarono a far incazzare gli altri satiri ortodossi di ...I disegni e caricature del politico simbolo del Secondo dopoguerra risalgono agli anni dal 1947 al 1950: non potranno essere vendute singolarmente né esportate ...La Soprintendenza Speciale di Roma ha avviato ieri – ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d del Decreto Legislativo 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali) – la procedura per la dichiarazione d ...