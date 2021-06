La variante Delta corre tra i tifosi danesi: allarme in Olanda (Di venerdì 25 giugno 2021) La piena capienza negli stadi agli Europei sembra essere stata una scelta quantomeno azzardata, visto lo scoppio in tutta Europa della variante Delta. E la situazione è destinata a peggiorare se si ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) La piena capienza negli stadi agli Europei sembra essere stata una scelta quantomeno azzardata, visto lo scoppio in tutta Europa della. E la situazione è destinata a peggiorare se si ...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - lo_soia : #Lockdown #Lockdown #Lockdown e ancora lockdiwn duri anzi durissimi. Unica soluzione alla variante Delta + - LiciaBon : RT @Agenzia_Ansa: 'Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente' dalla variante Delta. Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico… -