Il Napoli segue Mady Camara dell'Olympiakos: arriva anche un indizio dai social (Di venerdì 25 giugno 2021) Durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss, il giornalista Walter De Maggio ha annunciato il nuovo obiettivo di Giuntoli per rafforzare il centrocampo. Si tratta di Mady Camara, centrocampista centrale classe '97 della Guinea, militante nell'Olympiakos. Ha giocato insieme a Tsimikas, obiettivo del Napoli per la fascia sinistra. Il giocatore ha un valore di mercato che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Inoltre dai social è arrivato un indizio sull'interesse degli azzurri verso il calciatore. Il profilo Instagram de "Il Tredicesimo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss, il giornalista Walter De Maggio ha annunciato il nuovo obiettivo di Giuntoli per rafforzare il centrocampo. Si tratta di, centrocampista centrale classe '97a Guinea, militante nell'. Ha giocato insieme a Tsimikas, obiettivo delper la fascia sinistra. Il giocatore ha un valore di mercato che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Inoltre daito unsull'interesse degli azzurri verso il calciatore. Il profilo Instagram de "Il Tredicesimo ...

