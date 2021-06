I Maneskin conquistano il disco d’oro e platino e le cime dell’Hard Rock negli Stati Uniti (Di venerdì 25 giugno 2021) I Maneskin hanno raggiunto un nuovo record che con il brano “I wanna be your slave” hanno conquistato le cime dell’Hot Hard Rock Chart di Billboard e altri riconoscimenti in Europa I Maneskin continuano a macinare successi. Dopo la conquista del Regno Unito, dove il brano I wanna be your slave è giunto alla top ten, ora è il momento degli Stati Uniti. La band romana infatti ha conquistato la classifica Billboard Hot Hard Rock Songs con il brano I wanna be your slave a sole tre settimane dall’ingresso. La canzone si è aggiudicata il primo posto ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 giugno 2021) Ihanno raggiunto un nuovo record che con il brano “I wanna be your slave” hanno conquistato ledell’Hot HardChart di Billboard e altri riconosnti in Europa Icontinuano a macinare successi. Dopo la conquista del Regno Unito, dove il brano I wanna be your slave è giunto alla top ten, ora è il momento degli. La band romana infatti ha conquistato la classifica Billboard Hot HardSongs con il brano I wanna be your slave a sole tre settimane dall’ingresso. La canzone si è aggiudicata il primo posto ...

