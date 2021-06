Governo: Renzi, 'alla campanella Letta fece una figuraccia, ha fatto un errore' (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu (Adnkronos) - "Non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta. Ho pensato che stesse facendo una figuraccia, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel momento, Enrico sta facendo una cosa che non si fa. Sta puntando a dire: guardate, sono la vittima, anziché rispettare le Istituzioni. Credo che abbia fatto un errore lui”. Lo ha detto Matteo Renzi nella puntata di 'Belve' in onda alle 22.55 su Raidue parlando della cerimonia del passaggio della campanella da Enrico Letta a lui nel 2014. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu (Adnkronos) - "Non avevo nessun tipo di rivalsa verso. Ho pensato che stesse facendo una, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel momento, Enrico sta facendo una cosa che non si fa. Sta puntando a dire: guardate, sono la vittima, anziché rispettare le Istituzioni. Credo che abbiaunlui”. Lo ha detto Matteonella puntata di 'Belve' in onda alle 22.55 su Raidue parlando della cerimonia del passaggio dellada Enricoa lui nel 2014.

