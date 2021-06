Gli Usa non sanno spiegare i 144 episodi di eventi aerei non identificati registrati dal 2004 a oggi – Il rapporto del Pentagono (Di sabato 26 giugno 2021) Nessuna conclusione, nessun risultato raggiunto. Gli Usa non hanno una spiegazione per i 144 eventi aerei non identificati (UAP) registrati dal 2004 a oggi. Nonostante la grande attesa intorno al rapporto del Pentagono che si immaginava potesse dare qualche risposta in più rispetto a questa attività, le indagini condotte hanno portato a un nulla di fatto. Non è esclusa implicitamente l’attività aliena per quanto sia estremamente improbabile. Stando a quanto si legge nel report dell’intelligence americana, si tratta di «fenomeni aerei non ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Nessuna conclusione, nessun risultato raggiunto. Gli Usa non hanno una spiegazione per i 144non(UAP)dal. Nonostante la grande attesa intorno aldelche si immaginava potesse dare qualche risposta in più rispetto a questa attività, le indagini condotte hanno portato a un nulla di fatto. Non è esclusa implicitamente l’attività aliena per quanto sia estremamente improbabile. Stando a quanto si legge nel report dell’intelligence americana, si tratta di «fenomeninon ...

