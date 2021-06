Coronavirus: 68 nuovi casi e 22 morti in Puglia, zero vittime e 7 contagi nel Foggiano (Di venerdì 25 giugno 2021) 68 nuovi contagi su 5.382 test per l'infezione da Covid - 19 Coronavirus sono stati registrati oggi 25 giugno 2021 in Puglia: di questi 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, quattro ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 25 giugno 2021) 68su 5.382 test per l'infezione da Covid - 19sono stati registrati oggi 25 giugno 2021 in: di questi 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, quattro ...

