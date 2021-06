Calciomercato Inter: Hakimi al PSG, fumata bianca. Ecco le cifre (Di venerdì 25 giugno 2021) Achraf Hakimi sempre più vicino al Paris Saint Germain: vicina la soluzione del caso con il terzino che lascerà l’Inter. Le ultime La trattativa Hakimi-PSG è alle fasi finali. Achraf ha chiarito ai suoi agenti: vuole andare al Paris Saint-Germain, per il calciatore pronto un contratto fino al 2026. Inter fiduciosa per la chiusura dell’affare, una volta che il PSG presenterà la nuova offerta ai meneghini, circa 70 milioni di euro, l’affare sarà firmato e completato. TUTTI I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Achrafsempre più vicino al Paris Saint Germain: vicina la soluzione del caso con il terzino che lascerà l’. Le ultime La trattativa-PSG è alle fasi finali. Achraf ha chiarito ai suoi agenti: vuole andare al Paris Saint-Germain, per il calciatore pronto un contratto fino al 2026.fiduciosa per la chiusura dell’affare, una volta che il PSG presenterà la nuova offerta ai meneghini, circa 70 milioni di euro, l’affare sarà firmato e completato. TUTTI I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

