Calciomercato Fiorentina, Italiano si complica: 'torna' Fonseca (Di venerdì 25 giugno 2021) FIRENZE - Per la Fiorentina c'è ancora da sciogliere il nodo allenatore dopo la clamorosa rottura con Rino Gattuso . Da giorni il nome di Vincenzo Italiano è quello più caldo per la sostituzione, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) FIRENZE - Per lac'è ancora da sciogliere il nodo allenatore dopo la clamorosa rottura con Rino Gattuso . Da giorni il nome di Vincenzoè quello più caldo per la sostituzione, ma ...

Advertising

DiMarzio : Tra la #Fiorentina e #Gattuso è finita - DiMarzio : Il calciatore è rientrato alla #Fiorentina - AmoreParm : RT @guglielm87: #Parma, c’è fiducia per #Vazquez. Il @1913parmacalcio vorrebbe chiudere ma c’è la concorrenza di Fiorentina e Torino. Pross… - FraLauricella : #SportMediaset @sabatini Lo #Spezia vuole un indennizzo dalla #Fiorentina per liberare Italiano. In lizza per i vio… - sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina, Italiano si complica: 'torna' Fonseca: La panchina viola non ha ancora l'erede di Gattuso… -