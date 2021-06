Bct | Vinicio Marchioni | “La vicenda di Alfredino è stata il nostro 11 settembre” Video

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ospite della quinta serata del Bct di Benevento l’attore romano, già noto per aver interpretato una serie celebre come “Romanzo Criminale”, sarà tra i protagonisti della nuova serie dedicata alla terribiledi Alfredo Rampi, da tutti conosciuto come ‘’, che rimase vittima dell’intrappolamento all’interno di un pozzo. “è stato il11”, ha spiegato. “Da quella tragicasi è dato vita alla ...