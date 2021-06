Ascolti tv 24 giugno digital e pay: La Copa per i super appassionati. Barbieri in evidenza in Maremma, Marella sul Garda. Iris mena duro con Bruce Lee (Di venerdì 25 giugno 2021) Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,7% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; altre Mediaset 9,4% e 8,9%. Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 24 giugno per la pay tv, con la Copa America in nottata per i super appassionati. In trentaduemila su Sky, comunque, hanno seguito live Uruguay-Bolivia. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata senza il traino degli Europei, è calato a 89 mila spettatori. Su SkyUno Bruno Barbieri 4 Hotel, ha ottenuto in Maremma 285mila spettatori ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 giugno 2021)Tv nativei free, gruppi: altre Rai 7,7% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; altre Mediaset 9,4% e 8,9%. Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 24per la pay tv, con laAmerica in nottata per i. In trentaduemila su Sky, comunque, hanno seguito live Uruguay-Bolivia. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata senza il traino degli Europei, è calato a 89 mila spettatori. Su SkyUno Bruno4 Hotel, ha ottenuto in285mila spettatori ...

