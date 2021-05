Mottarone, famiglie e fidanzati in gita sul monte: le vite spezzate nel tragico incidente (Di lunedì 24 maggio 2021) Cinque famiglie distrutte dall'incidente: tre residenti in Lombardia, una delle quali di origini israeliane. Una famiglia residente in Emilia Romagna e una in Calabria. Un bambino di cinque anni, unico sopravvissuto: ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in prognosi riservata Leggi su rainews (Di lunedì 24 maggio 2021) Cinquedistrutte dall': tre residenti in Lombardia, una delle quali di origini israeliane. Una famiglia residente in Emilia Romagna e una in Calabria. Un bambino di cinque anni, unico sopravvissuto: ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in prognosi riservata

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - FiorellaBangra1 : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - RaiNews : Storie spezzate in un mattino di primavera. Intanto restano gravi le condizioni dell'unico bimbo sopravvissuto… -