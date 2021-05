Måneskin nel film di Checco Zalone? Non è come pensate: cosa si scopre (Di lunedì 24 maggio 2021) La vittoria dei Måneskin dell’ultima edizione dell’Eurovision 2021 ha messo la band romana sotto una immensa lente di ingrandimento. Di loro si vuol sapere tutto e tra le tante notizie bisogna fare attenzione a ciò che è vero e ciò che non lo è. come quella che li vorrebbe protagonisti di una scena nel film di Checco Zalone. LEGGI ANCHE:– ‘Zitti e buoni’, Måneskin: «A Sanremo con un pezzo scomodo» La pellicola in questione è ‘Cado dalle nubi’ film del 2009 che segna il debutto cinematografico di Zalone (al secolo Luca Medici). In una scena Checco incontra per caso alcuni ragazzi emo e scopre l’esistenza di We want you, un talent show. Ed è qui che la fantasia degli utenti social si è scatenata. LEGGI ANCHE:– ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 maggio 2021) La vittoria deidell’ultima edizione dell’Eurovision 2021 ha messo la band romana sotto una immensa lente di ingrandimento. Di loro si vuol sapere tutto e tra le tante notizie bisogna fare attenzione a ciò che è vero e ciò che non lo è.quella che li vorrebbe protagonisti di una scena neldi. LEGGI ANCHE:– ‘Zitti e buoni’,: «A Sanremo con un pezzo scomodo» La pellicola in questione è ‘Cado dalle nubi’del 2009 che segna il debutto cinematografico di(al secolo Luca Medici). In una scenaincontra per caso alcuni ragazzi emo el’esistenza di We want you, un talent show. Ed è qui che la fantasia degli utenti social si è scatenata. LEGGI ANCHE:– ...

