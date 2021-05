La polemica della lettera di Giuseppe Conte a Lucia Annunziata | VIDEO (Di lunedì 24 maggio 2021) Domenica pomeriggio, nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più”, la conduttrice ha letto una missiva ricevuta – e inviata anche al direttore di Rai3, Franco Di Mare, e all’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini – dall’ex Presidente del Consiglio. Il Contenuto della lettera Conte a Lucia Annunziata fa riferimento a una frase pronunciata dalla conduttrice, in diretta, la scorsa settimana, partendo da un’inchiesta firmata Fittipaldi su un ruolo di consulenza dell’ex premier nella compravendita di un albergo a Venezia. lettera di @GiuseppeConteIT per la signora Lucia #parte1 #mezzorainpiù pic.twitter.com/f188PYBEhh — SilviaAM (@sissiisissi2) May 23, 2021 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Domenica pomeriggio, nel corsotrasmissione “Mezz’ora in più”, la conduttrice ha letto una missiva ricevuta – e inviata anche al direttore di Rai3, Franco Di Mare, e all’amministratore delegatoRai, Fabrizio Salini – dall’ex Presidente del Consiglio. Ilnutofa riferimento a una frase pronunciata dalla conduttrice, in diretta, la scorsa settimana, partendo da un’inchiesta firmata Fittipaldi su un ruolo di consulenza dell’ex premier nella compravendita di un albergo a Venezia.di @IT per la signora#parte1 #mezzorainpiù pic.twitter.com/f188PYBEhh — SilviaAM (@sissiisissi2) May 23, 2021 ...

