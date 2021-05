La fune traente strappata e il blocco di sicurezza non entrato in funzione | le indagini sulle cause della tragedia della Funivia Stresa

Advertising

fanpage : Cosa avrebbe causato il crollo della funivia Stresa-Mottarone. - Sminatore_ve : @INGFiore2 Conosco poco gli impianti a fune. Hanno un sistema di freno in caso di cedimento della fune traente? - cronaca_news : Funivia Mottarone: la fune traente tranciata, il cavo avrebbe dovuto funzionare per altri 8 anni… - infoitinterno : Quando a Soelden si studiò il problema della rottura della fune traente - infoitinterno : Indagini sullo strappo alla fune traente, il freno di sicurezza non ha funzionato -

Ultime Notizie dalla rete : fune traente

Fanpage.it

Perché lasi è spezzata? Perché la cabina non è rimasta appesa al cavo? Per fare luce sui motivi che hanno portato allo strappo delladella funivia Stresa - Mottarone e alla mancata entrata in funzione dei sistemi di sicurezza serviranno diverse perizie e alcuni mesi. Sotto accusa intanto finisce la manutenzione , ...tranciata di netto": cabina precipitata nel vuoto, lo sgomento della sindaca di Stresa. Chi sono le vittime al MottaroneLa fune traente della funivia Stresa-Mottarone tranciata. E’ per questo che ha ceduto ed è precipitata. Quel cavo avrebbe dovuto funzionare per almeno altri 8 anni, fino al 2029. Non solo, l’altro ...Secondo le ricostruzioni dell'incidente alla Funivia Mottarone il cavo traente ha ceduto mentre sul cavo portante non è scattata la sicurezza ...