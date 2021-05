La canzone del Piave: patriottismo e leggenda di un ”quasi” inno nazionale (Di lunedì 24 maggio 2021) La canzone del Piave, nota anche come La leggenda del Piave, è fra le più celebri canzoni patriottiche italiane. Il brano, composto nel 1918, è del maestro Ermete Giovanni Gaeta. Si adottò come inno nazionale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fino al 1944 quando si introdusse nuovamente la Marcia Reale d’ordinanza; inno nazionale del Regno d’Italia sin dall’unificazione del Paese (1861). La canzone del Piave, il contesto storico che ispirò l’autore Piave, una delle prime trincee lungo l’argine destro dopo la disfatta di Caporetto – Photo Credits: wikipediaProbabilmente fra le canzone patriottiche più importanti all’interno della cultura italiana. I fatti storici che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladel, nota anche come Ladel, è fra le più celebri canzoni patriottiche italiane. Il brano, composto nel 1918, è del maestro Ermete Giovanni Gaeta. Si adottò comedopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fino al 1944 quando si introdusse nuovamente la Marcia Reale d’ordinanza;del Regno d’Italia sin dall’unificazione del Paese (1861). Ladel, il contesto storico che ispirò l’autore, una delle prime trincee lungo l’argine destro dopo la disfatta di Caporetto – Photo Credits: wikipediaProbabilmente fra lepatriottiche più importanti all’interno della cultura italiana. I fatti storici che ...

