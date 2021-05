I nostalgici del lockdown (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ultima sera di coprifuoco alle dieci, in una Roma dei miracoli senza miracolati, Emma Ridolfini, piccola surfista decenne, ha attraversato via Condotti su uno skateboard. Bulgari, Gucci, Dior, infine Barcaccia. Intorno a lei non c’era nessuno, a parte tre di passaggio e suo padre che la filmava e che quando il video, da Instagram, è finito sul Corriere della Sera, ha detto: “Emma è un pesce, cavalca onde di due metri”. Qualcuno ha pensato, con riottosa nostalgia, ai video di pesci, cerbiatti, volpi, lupi e delfini, tutti non figurati, che l’anno scorso se la spassavano nei centri storici di molte città del mondo, megalopoli incluse. In nostra assenza, dicevamo, la natura si riprende il suo spazio. Il riottoso nostalgico, incerto sul felicitarsi per il ripristino della mondanità, dice ora: quando le ricapita, povera natura? Qualcun altro, con soggiogante afflizione, pensa che di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ultima sera di coprifuoco alle dieci, in una Roma dei miracoli senza miracolati, Emma Ridolfini, piccola surfista decenne, ha attraversato via Condotti su uno skateboard. Bulgari, Gucci, Dior, infine Barcaccia. Intorno a lei non c’era nessuno, a parte tre di passaggio e suo padre che la filmava e che quando il video, da Instagram, è finito sul Corriere della Sera, ha detto: “Emma è un pesce, cavalca onde di due metri”. Qualcuno ha pensato, con riottosa nostalgia, ai video di pesci, cerbiatti, volpi, lupi e delfini, tutti non figurati, che l’anno scorso se la spassavano nei centri storici di molte città del mondo, megalopoli incluse. In nostra assenza, dicevamo, la natura si riprende il suo spazio. Il riottoso nostalgico, incerto sul felicitarsi per il ripristino della mondanità, dice ora: quando le ricapita, povera natura? Qualcun altro, con soggiogante afflizione, pensa che di ...

Predappio, Mussolini scomodato nella tomba: lite tra eredi per la riapertura della cripta ai visitatori Orsola e Vittoria, nipoti del figlio primogenito del Duce, hanno sporto denuncia ai Carabinieri per aver trovato la serratura della cripta cambiata a loro insaputa e chiamato un fabbro per riaprirla.

