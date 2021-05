Funivia Stresa-Mottarone | Francia choc dopo Eurovision | “E’ stato il karma”

(Di lunedì 24 maggio 2021)l’incidente delladi, alcuni francesi hanno “gioito” parlando di “” perché non hanno ancora digerito la loro sconfitta all’Song Contest che ha invece visto trionfare i Maneskin.: “” L’assurda è vomitevole polemica si sta consumando in queste ore proprio sui social. Sale a 14 il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - SMKSMART : RT @TgrRai: Tragedia a Stresa, Lago Maggiore, dove ha ceduto la fune della funivia del Mottarone, e la cabina è precipitata ai piedi di un… - Ilikepuglia : Precipita funivia Stresa-Mottarano: tra le vittime una coppia originaria di Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia Stresa

Le vittime dellaLa famiglia israeliana La tragedia delladel Mottarone ha colpito cinque famiglie, tre residenti in Lombardia, una in Emilia - Romagna e una in Calabria. Tra le ...Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto all'incidente delladel Mottarone, a, dove ieri la cabina che trasportava 15 persone si è sganciata, precipitando al suolo. La tragedia si è consumata in un attimo: la cabina ha ceduto mentre raggiungeva l'...Un cavo della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, si è spezzato, facendo precipitare una cabina. 14 persone hanno perso la vita, tra cui due bambini, di 2 e 9 anni. “Profondo dolore per una ...il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito una Commissione Ispettiva con il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il ...