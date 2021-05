Ferita alla testa attivista inglese di Black Lives Matter | è grave

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 24 maggio 2021) La giovanedell’ala britannica del movimentoSasha Johnson si trova ricoverata in condizioni critiche in ospedale a Londra dopo che ieri è stata colpita da un proiettile. Il partito “Taking The Initiative”, attivo nel campo dell’eguaglianza sociale e dei diritti civili, e di cui Johnson fa parte, ha fatto sapere che la donna, poco più che ventenne, è stata colpita nel quartiere di Southark, nella zona sud di Londra. Subito dopo è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto e i membri del partito stanno cercando testimoni. La donna, madre di tre bambini, nei mesi scorsi aveva ricevuto diverse minacce di morte. La polizia ha però fatto sapere che in questa fase non ci ...