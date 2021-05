Famiglie in gita e giovani coppie: chi sono le 14 vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone (Di lunedì 24 maggio 2021) Erano Famiglie in gita e giovani coppie che si stavano godendo i primi momenti di libertà tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia le vittime della tragedia avvenuta ieri sulla funivia di Stresa Mottarone. Quattordici le persone decedute nella cabina precipitata nel vuoto: sono 5 israeliani, due dei quali residenti a Pavia, un iraniano e 7 italiani. A queste bisogna aggiungere il bambino deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino alcune ore dopo la tragedia. Unico sopravvissuto un altro bimbo di 5 anni, che è ancora ricoverato in condizioni critiche nello stesso ospedale. I fidanzati di Diamante: Serena e Mohammadreza Da ... Leggi su tpi (Di lunedì 24 maggio 2021) Eranoinche si stavano godendo i primi momenti di libertà tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia leavvenuta ieri sulladi. Quattordici le persone decedute nella cabina precipitata nel vuoto:5 israeliani, due dei quali residenti a Pavia, un iraniano e 7 italiani. A queste bisogna aggiungere il bambino deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino alcune ore dopo la. Unico sopravvissuto un altro bimbo di 5 anni, che è ancora ricoverato in condizioni critiche nello stesso ospedale. I fidanzati di Diamante: Serena e Mohammadreza Da ...

zaiapresidente : ?? A nome di tutti i Veneti esprimo la vicinanza e il cordoglio al popolo piemontese e al Presidente Cirio per la tr… - SoniaOranges : Quelle famiglie in gita sul Lago Maggiore per respirare la libertà - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? Famiglie in gita con i figli piccoli, mamme e papà, bisnonni e nipoti, coppie di fidanzati, giovani che si stavano affaccia… - silviaguerrini : RT @Corriere: ?? Famiglie in gita con i figli piccoli, mamme e papà, bisnonni e nipoti, coppie di fidanzati, giovani che si stavano affaccia… - Corriere : ?? Famiglie in gita con i figli piccoli, mamme e papà, bisnonni e nipoti, coppie di fidanzati, giovani che si stavan… -