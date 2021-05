Come sta Eitan, il bambino unico sopravvissuto all’incidente della funivia al Mottarone (Di lunedì 24 maggio 2021) Eitan, l’unico superstite della tragedia della funivia al Mottarone in ospedale ha chiesto dov’è la sua mamma. Il bambino che ha cinque anni non sa ancora che ha perso tutta la sua famiglia La zia, che è in ospedale racconta: “Ho saputo cosa era successo dai messaggi di whatsapp. Ho cominciato a ricevere tanti ‘mi dispiace‘, e non capivo perché. Ho chiamato mio fratello che non mi ha risposto così Come mia cognata, allora ho chiamato i contatti di wapp dicendo che non avevo idea del perché mi mandassero quei messaggini…due ore dopo abbiamo ricevuto la conferma dai carabinieri e capito che mio nipote era vivo perché il suo nome non era nell’elenco”. È notte quando esce fuori per qualche minuto per parlare al telefono con i parenti lontani. Ancora non ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021), l’superstitetragediaalin ospedale ha chiesto dov’è la sua mamma. Ilche ha cinque anni non sa ancora che ha perso tutta la sua famiglia La zia, che è in ospedale racconta: “Ho saputo cosa era successo dai messaggi di whatsapp. Ho cominciato a ricevere tanti ‘mi dispiace‘, e non capivo perché. Ho chiamato mio fratello che non mi ha risposto cosìmia cognata, allora ho chiamato i contatti di wapp dicendo che non avevo idea del perché mi mandassero quei messaggini…due ore dopo abbiamo ricevuto la conferma dai carabinieri e capito che mio nipote era vivo perché il suo nome non era nell’elenco”. È notte quando esce fuori per qualche minuto per parlare al telefono con i parenti lontani. Ancora non ...

