VIDEO Sainz: “Felice per me, ma la Ferrari meritava di vincere” (Di domenica 23 maggio 2021) Carlos Sainz conquista il secondo posto al termine del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo mostra la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport F1 al termine di una prova molto interessante. L’iberico firma il primo podio nella massima formula con la Ferrari alle spalle dell’olandese Max Verstappen, pilota che non aveva mai vinto tra i muretti del Principato. Sainz non ha commesso errori ed ha preceduto sotto la bandiera a scacchi l’ex teammate Lando Norris (McLaren). Il Gran Premio di Monaco ha visto solo la Rossa dell’iberico in pista. Ricordiamo infatti l’assenza del padrone di casa ed autore della pole-position Charles Leclerc che non ha preso parte all’evento in seguito ai danno riportato nel giro di schieramento. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Carlosconquista il secondo posto al termine del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo mostra la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport F1 al termine di una prova molto interessante. L’iberico firma il primo podio nella massima formula con laalle spalle dell’olandese Max Verstappen, pilota che non aveva mai vinto tra i muretti del Principato.non ha commesso errori ed ha preceduto sotto la bandiera a scacchi l’ex teammate Lando Norris (McLaren). Il Gran Premio di Monaco ha visto solo la Rossa dell’iberico in pista. Ricordiamo infatti l’assenza del padrone di casa ed autore della pole-position Charles Leclerc che non ha preso parte all’evento in seguito ai danno riportato nel giro di schieramento. Foto: LaPresse

