Video l'Eredità 23 maggio 2021: Massimiliano campione (Di domenica 23 maggio 2021) l'Eredità di domenica 23 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Massimiliano. Massimiliano è laureato in Scienze Agrarie, tropicali e subtropicali, ha lavorato e vissuto diversi anni in Africa. Al suo secondo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 95.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ...

