Verona sui social: “Domande inopportune rivolte a Juric nel post-partita” (Di domenica 23 maggio 2021) La società Hellas Verona FC, ha comunicato su Twitter il disappunto per le Domande rivolte al proprio mister, Ivan Juric, nel corso del postpartita. Di seguito, il tweet: “Il Presidente Setti e l’Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il club, rimarca l’inopportunità delle Domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post partita di Napoli – Verona“. Il Presidente #Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle Domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) La società HellasFC, ha comunicato su Twitter il disappunto per leal proprio mister, Ivan, nel corso del. Di seguito, il tweet: “Il Presidente Setti e l’HellasFC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il club, rimarca l’inopportunità dellein diretta al proprio allenatore neldi Napoli –“. Il Presidente #Setti e HellasFC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità dellein diretta al proprio allenatore nel ...

