Vaccino obbligatorio: l’insensato assalto agli over 60 (Di domenica 23 maggio 2021) Non si tratta di essere dei No vax: un conto è essere favorevoli al Vaccino e felici che, finalmente, liberatici di Domenico Arcuri, la campagna proceda a ritmi serrati. Un conto è credere che sia necessario obbligare le persone a sottoporsi all’iniezione: la libertà di rifiutare un trattamento sanitario dovrebbe rimanere impregiudicata, specialmente in un’epoca in cui, per converso, si discute amabilmente di eutanasia e suicidio assistito, ormai sdoganato pure dalla Corte costituzionale (che, intanto, almeno per certe categorie professionali come i medici, considera perfettamente costituzionale l’obbligo vaccinale). Ma veniamo ai fatti. Ieri, sul Messaggero, l’ex sottosegretario alla Salute, oggi consigliere di Roberto Speranza, la piddina Sandra Zampa, ha risposto a una domanda sull’ipotesi d’introdurre l’obbligo di vaccinarsi: “Il tema c’è tutto. Vedo in giro troppi ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 23 maggio 2021) Non si tratta di essere dei No vax: un conto è essere favorevoli ale felici che, finalmente, liberatici di Domenico Arcuri, la campagna proceda a ritmi serrati. Un conto è credere che sia necessario obbligare le persone a sottoporsi all’iniezione: la libertà di rifiutare un trattamento sanitario dovrebbe rimanere impregiudicata, specialmente in un’epoca in cui, per converso, si discute amabilmente di eutanasia e suicidio assistito, ormai sdoganato pure dalla Corte costituzionale (che, intanto, almeno per certe categorie professionali come i medici, considera perfettamente costituzionale l’obbligo vaccinale). Ma veniamo ai fatti. Ieri, sul Messaggero, l’ex sottosegretario alla Salute, oggi consigliere di Roberto Speranza, la piddina Sandra Zampa, ha risposto a una domanda sull’ipotesi d’introdurre l’obbligo di vaccinarsi: “Il tema c’è tutto. Vedo in giro troppi ...

