Trento in Serie C nell’anno del centenario: le tappe fondamentali (Di domenica 23 maggio 2021) Trento matematicamente in Serie C da questa sera, dopo la vittoria colta nel pomeriggio contro il Campodarsego per 2-1. I gialloblu rispettano i pronostici prestagionali e nell’anno del centenario dalla prima fondazione, tornano al calcio professionistico. Queste le tappe fondamentali di una stagione da incorniciare. Dal mercato estivo a regina d’inverno in coabitazione Il successo del Trento in questa edizione della Serie D, nasce, manco a dirlo, dalla campagna acquisti dell’ultima estate, nella quale dal tecnico Parlato, a uomini d’esperienza come Dionisi, Gatto, Aliu, Ferri Marini, si sono uniti al progetto dei gialloblu, che non ha però dimenticato di inserire in rosa qualche giovane promettente, come nei casi di Contessa, Pilastro o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021)matematicamente inC da questa sera, dopo la vittoria colta nel pomeriggio contro il Campodarsego per 2-1. I gialloblu rispettano i pronostici prestagionali edeldalla prima fondazione, tornano al calcio professionistico. Queste ledi una stagione da incorniciare. Dal mercato estivo a regina d’inverno in coabitazione Il successo delin questa edizione dellaD, nasce, manco a dirlo, dalla campagna acquisti dell’ultima estate, nella quale dal tecnico Parlato, a uomini d’esperienza come Dionisi, Gatto, Aliu, Ferri Marini, si sono uniti al progetto dei gialloblu, che non ha però dimenticato di inserire in rosa qualche giovane promettente, come nei casi di Contessa, Pilastro o ...

