Tasse, appalti, Landini: son tornati i comunisti (Di domenica 23 maggio 2021) 00:00 Il governo è diviso sugli appalti perché Maurizio Landini su Repubblica non ci sta contestando le semplificazioni introdotte. 06:20 Imposta di successione, Massimo Giannini vuole un "Biden all'italiana" e continua a parlare di liberisti alle vongole, ricorda Arcuri che parlava di liberisti da cocktail. 07:35 Da leggere Carlo Nordio sull'imposta di successione mentre Stefano Feltri sul Domani dice che la scelta è tra stare o con i vecchi ricchi o con i giovani poveri. 10:30 Blocco dei licenziamenti, per il Sole 24 ore c'è l'inganno del ministro Orlando: sono tornati i comunisti. 11:25 Ita pronta a decollare per il Messaggero… 12:00 Per il Fatto Quotidiano ci sarebbe un giallo sulla permanenza di Vittorio Feltri a Libero. 12:25 Immigrazione, il Pd non è così compatto dice Libero. 12:40 Da leggere oggi la Lettura, ...

