Sul Governo fuoco incrociato di Confindustria e sindacati per la proroga dei licenziamenti (Di domenica 23 maggio 2021) “Il recente consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un dl condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e discusso in pre-consiglio il giorno prima”. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti del ministero del Lavoro che sottolineano come “gli interventi proposti sono stati inviati al Mef e al Dagl e sono stati oggetto dell’esame del preconsiglio il giorno precedente alla loro approvazione”. Il decreto Sostegni bis, sottolineano le stesse fonti del ministero, “ha importanti misure per garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la ripartenza delle attività private che vengono sostenute con diversi strumenti mirati, compresa la norma sulla proroga del blocco dei licenziamenti a fine agosto per chi chiede la cig Covid entro fine giugno e l’azzeramento delle addizionali per tutto il 2021 per chi usa la cig ordinaria impegnandosi a non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) “Il recente consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un dl condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e discusso in pre-consiglio il giorno prima”. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti del ministero del Lavoro che sottolineano come “gli interventi proposti sono stati inviati al Mef e al Dagl e sono stati oggetto dell’esame del preconsiglio il giorno precedente alla loro approvazione”. Il decreto Sostegni bis, sottolineano le stesse fonti del ministero, “ha importanti misure per garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la ripartenza delle attività private che vengono sostenute con diversi strumenti mirati, compresa la norma sulladel blocco deia fine agosto per chi chiede la cig Covid entro fine giugno e l’azzeramento delle addizionali per tutto il 2021 per chi usa la cig ordinaria impegnandosi a non ...

