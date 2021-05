Sindaco indagato con l'accusa di aver rubato le biciclette agli immigrati (Di domenica 23 maggio 2021) Sarà la giustizia a dare il verdetto su ciò che è accaduto al Sindaco di Stirano, in provincia di Napoli, in un caso sicuramente curioso e che farà discutere: un furto di biciclette, o almeno, questo ... Leggi su globalist (Di domenica 23 maggio 2021) Sarà la giustizia a dare il verdetto su ciò che è accaduto aldi Stirano, in provincia di Napoli, in un caso sicuramente curioso e che farà discutere: un furto di, o almeno, questo ...

Advertising

gennaromigliore : Il 25 febbraio su Rete4 sollevai il tema della gestione opaca del Sindaco di Foggia. Oggi risulta indagato per pres… - anteprima24 : ** Furto bici a migranti, indagato il sindaco: 'Accusa allucinante' ** - globalistIT : - Stop_SelfInjury : RT @fratotolo2: Il pm di Locri ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per #MimmoLucano, l'ex sindaco di #Riace indagato nel processo 'Xe… - Alucard90554738 : RT @ADeborahF: Sindaco leghista indagato per corruzione ?? Che novità -