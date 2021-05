Precipita la cabina della funivia sul Mottarone | vicino Stresa | 13 morti e 3 feriti | 2 bimbi gravissimi

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 maggio 2021) “All’inizio si parlava di 5 deceduti e di tregravi, poi siamo arrivati a 13nell’ultimo messaggio che mi è arrivato. So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l’ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatorescuola nazionale e responsabileprovincia di Verbania da nove anni. Una cosa così grossa non l’ho mai vissuta qui, sono stato a Rigopiano e in altri eventi tragici in Italia, ma da noi mai così”. Così, con la voce strozzata dalla commozione, Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpinoprovincia di Verbania, rivela il tragico bilancio del gravissimo incidente accaduto nella tarda mattinata nel Verbano,...