Precari storici e laureati Stem | l’identikit delle 70mila assunzioni nella scuola

(Di domenica 23 maggio 2021) Nel decreto Sostegni bis arriva un nuovo maxi piano per assumere docenti. Via a una nuova stabilizzazione per 18.500con tre anni di servizio e a un concorso per 3mila cattedre tecnico-scientifiche

Ultime Notizie dalla rete : Precari storici

... si era acceso in me, come in molti altri, un barlume di speranza. Ero contento che una persona con reale conoscenza della scuola, esperienza, e saggezza, ma soprattutto ascolto, si ...scuola, assunzione: anno di formazione iniziale e prova disciplinare. Così il governo vuole assumerli da GPS [VIDEO GUIDA E TESTO PDF] Concorso ordinario infanzia primaria e ...Nel decreto Sostegni bis arriva un nuovo maxi piano per assumere docenti. Via a una nuova stabilizzazione per 18.500 precari con tre anni di servizio e a un concorso per 3mila cattedre tecnico-scienti ...