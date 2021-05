Pioli | “Abbiamo fatto tutto il campionato ai vertici | secondo posto meritato”

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo il successo contro l’Atalanta e la qualificazione in Champions League, il tecnico del Milan Stefanoha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “L’raggiunta perchè l’meritata edimostrato di meritare ilin classifica.ilai, era giusto ma dovevamo dimostrarlo. Domenica scorsabuttato via il match ma c’è stata questa occasione e l’sfruttata. Sono emozionato e felice, devo ringraziare il club che ci halavorare in un modo spettacolare, i dirigenti, i miei collaboratori, i giocatori che hannoquello che potevano e i tifosi ...

"L'raggiunta perché l'meritato emeritato il secondo posto.fatto tutto il campionato ai vertici. Era giusto, ma dovevamo dimostrarlo, purtroppo avevamo ...Stefano, ...1 Il Milan batte l'Atalanta e torna in Champions League, al termine dell'incontro il tecnico rossonero Stefanocommenta a Sky Sport : 'L'raggiunta perché l'meritato emeritato il secondo posto in classifica. Era giusto, purtroppo avevamo buttato via il match point di domenica ...Questi ragazzi possono fare grandissime cose. Su Pioli: Pioli non è mai stato in discussione, quando abbiamo parlato abbiamo detto sempre la verità.Stefano Pioli a Sky Sport si gode il 2° posto finale in Serie A in seguito alla vittoria per 2-0 sul campo dell'Atalanta:?"L'abbiamo raggiunt ...