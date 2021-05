Paolo Bonolis | l’accusa pesantissima e infamante | E ora?

(Di domenica 23 maggio 2021) Un’accusaè ricaduta sulle spalle del celebre conduttore. E(YouTube- Mediaset Infinity)Uno dei conduttori più amati di sempre è di nuovo al centro dell’attenzione.entra nelle case degli italiani ogni sera su Canale 5 con Avanti un altro! e la domenica con Avanti un altro! Pure di Sera. Il famosissimo gioco è ormai diventato un appuntamento fisso per tantissimi appassionati telespettatori. Al fianco del celebre conduttore romano, come sempre, l’immancabile amico e collega Luca Laurenti. Gli attesissimi ospiti di questa sera sono la stilista Giorgette Polizzi, la showgirl Elena Santarelli e il duo comico Lillo e Greg. Sulle spalle di...

Advertising

tc480 : @_RoteFuchs Paolo Bonolis cosa ne dite? - _pesco_ : Paolo Bonolis unica persona che mi fa stare bene - MottolaIvana : Ad avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis ha nominato Ermal ???????????? #ErmalMeta #AvantiUnAltro - CIAfra73 : Live 23 maggio 2021 · #AvantiUnAltro... pure di sera!, settimo appuntamento. Con Paolo Bonolis, ogni domenica in p.… - TeleConsiglio : Ed è festa anche stasera, perché qui si festeggiano i dieci anni di #AvantiUnAltro e quando si festeggia? Pure di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Due nomi?e Luca Laurenti . Urka! : l'inizio di un'amicizia decennale trae Laurenti Laurenti ecominciano a collaborare nel 1991 , all'interno programma Urka! , in onda ...Torna come ogni domenica "Avanti un altro! Pure di sera".e Luca Laurenti ospiteranno anche oggi, 23 ...Sono due tra i volti più noti all’interno di Mediaset, legati da un’amicizia che dura ormai da 3 decenni: insieme ci hanno fatto divertire con programmi che sono passati alla storia per la loro irrive ...Dopo il successo di "Avanti un altro" sarebbero in arrivo grosse novità per il conduttore Paolo Bonolis. Ecco cosa bolle in pentola ...