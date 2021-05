Palermo-Avellino 0-0: equilibrio e nervi tesi al “Renzo Barbera”, cartelllini gialli e pochi sussulti. Commento primo tempo (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo che apre al "Renzo Barbera" il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. L'Avellino di Piero Braglia è avversario di ottima levatura ed ha già sconfitto la compagine rosanero in entrambe le occasioni nel corso della regular season del girone C di Lega Pro. Tuttavia, il Palermo ammirato durante la gestione tecnica di Giacomo Filippi è una squadra dalla statura complessiva ben diversa rispetto a quella protagonista di un'opaca e insipida prima parte di stagione.Formazione siciliana che, dopo aver regolato Teramo e Juve Stabia nella fase regionale, proverà a giocarsi tutte le sue chances in centottanta minuti al cospetto della quotata compagine irpina.Filippi conia il consueto 3-4-2-1 con alcune importanti novità in materia di singoli interpreti. Pelagotti tra i pali, Marong, Lancini e ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021)che apre al "" il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. L'di Piero Braglia è avversario di ottima levatura ed ha già sconfitto la compagine rosanero in entrambe le occasioni nel corso della regular season del girone C di Lega Pro. Tuttavia, ilammirato durante la gestione tecnica di Giacomo Filippi è una squadra dalla statura complessiva ben diversa rispetto a quella protagonista di un'opaca e insipida prima parte di stagione.Formazione siciliana che, dopo aver regolato Teramo e Juve Stabia nella fase regionale, proverà a giocarsi tutte le sue chances in centottanta minuti al cospetto della quotata compagine irpina.Filippi conia il consueto 3-4-2-1 con alcune importanti novità in materia di singoli interpreti. Pelagotti tra i pali, Marong, Lancini e ...

