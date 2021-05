Ospina pronto a dire addio al Napoli | ha già preso contatti con i suoi nuovi compagni

(Di domenica 23 maggio 2021) Davidall’Atalanta è un’ipotesi di calciomercato molto concreta secondo quanto scrive Il Mattino. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 colche nella prossima stagione potrebbe puntare deciso su Meret. Già in questo finale di stagione il portiere italiano si è ritagliato uno spazio da titolare, segnale che la società vuole continuare a puntare su di lui mentre Gattuso ha sempre preferito il portiere colombiano. A 32 anniè ancora un validissimo portiere e può essere titolare praticamente dovunque, all’Atalanta andrebbe a giocarsi le sue chance da protagonista in un club che giocherà sicuramente la Champions League. Conin porta l’Atalanta ne guadagnerebbe sicuramente di esperienza internazionale. Il Mattino scrive chea fine stagione risponderà alla ...

... mentre in attacco ci dovrebbe essere Lozano, con Politanoa subentrare al posto del ... A disposizione:, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Petagna. ...... a destra come sempre Di Lorenzo con Hysaj favorito per l'altro versante, in porta Meret parte in vantaggio sue lo stesso potremmo dire della cerniera di centrocampo, dove Demme sembra...Nel futuro di Luigi Sepe potrebbe esserci ancora una volta il Napoli, l'agente non nega l'interesse azzurro: "Se la gioca con chiunque".Il nodo da sciogliere riguarda i guantoni del Napoli. Meret o Ospina? Il colombiano, pronto ad entrare in campo perché guarito già da un po’, ha atteso già contro l’Udinese il suo ingresse. Il compagn ...