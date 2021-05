Navi sequestrate e legami con gli scafisti Così le Ong operano al di sopra della legge (Di domenica 23 maggio 2021) I taxi dei migranti fanno quello che vogliono: entrano in acque libiche, scelgono il porto di sbarco e trattano coi trafficanti. Senza pagare mai Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) I taxi dei migranti fanno quello che vogliono: entrano in acque libiche, scelgono il porto di sbarco e trattano coi trafficanti. Senza pagare mai

Advertising

ana20088849 : @Drittorovescio_ Ci fanno pure la paternale? Questi pirati vanno arrestati e le navi sequestrate - BirdManRm : @NicolaPorro Sarebbe ora che queste navi fossero sequestrate e affondate ,gli equipaggi arrestati e al comandante r… - Andy70BB : @GiorgiaMeloni Quali sarebbero questi strumenti ?? Mi viene da ridere solo a pensarci. Non ci sarà rimedio fino a q… - Dany7071 : @SusannaCeccardi Vanno accolti, curati, rifocillati, e rimpatriati come fa' la Spagna. Le navi delle ONG straniere… - Warioz_z : Almeno 50 dispersi in mare di fronte alla tunisia, non ci sono navi di salvataggio perché il governo dei migliori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Navi sequestrate A proposito di accanimenti giudiziari A settembre 2019 tocca a Mediterranea (Mare Jonio) e Mission Lifeline (Eleonore): navi sequestrate e dissequestrate. Accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Poi ci sono 6 (6!) fermi ...

Operazione Guardia Costiera: 33 sanzioni per 1mln di euro ... sono state eseguite verifiche su campioni di carburante marino prelevato a bordo delle navi al ...22 notizie di reato con conseguenti 20 sequestri penali per un totale di 10.000 mq di aree sequestrate ,...

Navi sequestrate e legami con gli scafisti Così le Ong operano al di sopra della legge il Giornale Immigrati, il problema c’è da come li salviamo Molti uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, a volte ore e giorni dopo avere chiesto aiuto a porti, navi, governi, organizzazioni dell’intero Mediterraneo, senza alcuna risposta. C’è una ...

Sequestrate 30 dosi di vaccino Astrazeneca su nave per Albania Bari, 19/05/2021 –(ansa) Stavano lasciando il porto di Bari, diretti in Albania, nascondendo a bordo della proprio auto 30 dosi di vaccino anti Covid Astrazeneca. Personale dell’ufficio delle Dogane e ...

A settembre 2019 tocca a Mediterranea (Mare Jonio) e Mission Lifeline (Eleonore):e dissequestrate. Accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Poi ci sono 6 (6!) fermi ...... sono state eseguite verifiche su campioni di carburante marino prelevato a bordo delleal ...22 notizie di reato con conseguenti 20 sequestri penali per un totale di 10.000 mq di aree,...Molti uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, a volte ore e giorni dopo avere chiesto aiuto a porti, navi, governi, organizzazioni dell’intero Mediterraneo, senza alcuna risposta. C’è una ...Bari, 19/05/2021 –(ansa) Stavano lasciando il porto di Bari, diretti in Albania, nascondendo a bordo della proprio auto 30 dosi di vaccino anti Covid Astrazeneca. Personale dell’ufficio delle Dogane e ...